9.17 Figliuolo:entro giugno 45mln di vaccini "Per giugno avremo 45 milioni di dosi". Così il commissario all'emergenza Fi- gliuolo sul Corriere della Sera. Torna a replicare al governatore della Campania De Luca: "Sbaglia chi pensa di poter trascurare anziani e fragili. An- che io voglio riaprire l'Italia,ma sol- tanto quando avrò messo al sicuro chi rischia la vita". Spiega che "a fine maggio potremo passare a vaccinare le categorie produttive per far ripartire il Paese". Sulle isole: si sta pianifi- cando la vaccinazione, ma anche qui "prima chi ha più di 60 anni".