11.01 Lavoratori occupano Globe Theatre Roma Proteste dei lavoratori dello spettaco- lo, tra i più colpiti dalle chiusure anti-Covid. A Roma occupato il Globe Theatre: "Chiediamo una riforma strut- turale, non vogliamo riapertura senza sicurezza, ma confronto e formazione". E dopo l'ok a riaprire lo Stadio Olim- pico con il 25% di posti occupati, il ceo di Fimi, Mazza. dice: "Se si può accedere a uno stadio con 16 mila per- sone per il calcio deve essere possibi- le anche per un concerto.E'una questio- ne di principio, il mondo della cultura non può essere trattato così".