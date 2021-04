13.57 Alitalia, presidio lavoratori al Mise Presidio, davanti al Mise, dei lavora- tori delle compagnie aeree in crisi: bloccato il traffico in via Veneto, in una manifestazione molto affollata e rumorosa. Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti ha ricevuto una delegazione Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl per discutere dell'emergenza nel tra- sporto aereo e del dossier Alitalia. "Raccolgo la sollecitazione alla crea- zione di un tavolo permanente sul tra. sporto aereo", ha detto il ministro do- po l'incontro con la delegazione.