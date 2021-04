12.19 'Ndrangheta, Grande Aracri collabora Il boss Nicolino Grande Aracri è diven- tato collaboratore di giustizia. La conferma, dopo notizie di stampa, arri- verebbe da fonti della Dda. Grande Aracri è a capo di una delle co- sche di 'ndrangheta più potenti del Crotonese: base a Cutro, ramificazioni in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Condannato a vari ergastoli, è stato al centro del processo Aemilia, che a di- cembre ha visto 118 persone condannate in Appello a Bologna. Avrebbero fatto parte di una cosca attiva in regione, "figlia" di quella di Cutro e autonoma.