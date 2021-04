18.20 Contagi in calo, 15.943, ma 429 vittime Sono 15.943 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 16.974 di giovedì. 327.704 i tamponi processati, +7mila. Il tasso di positività scende al 4,86%,-0,5%. Ancora tante le vittime,429 in un gior- no, 380 il giorno prima, 116.366 da inizio pandemia. Continua il calo nelle terapie intensive,-51,ma 199 ingressi giornalieri, 844 in meno nei reparti ordinari. +18.779 nuovi guariti In Lombardia 2.431 nuovi casi, in Cam- pania 1.994.