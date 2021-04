22.38 Trentino, anticipa riaperture a lunedì In Trentino a partire da lunedì 19 aprile riapriranno i bar e i ristoranti all'aperto dalle 5 alle 18. Lo ha sta- bilito una delibera adottata sulla base alle legge 3 del 2020 riguardo le ipo- tesi di riaperture. "E' una sperimentazione anche rispetto a quello che sta dicendo il Governo in questo momento. E' una forma d'autono- mia. Crediamo che la delibera possa non essere impugnata", ha affermato il vice presidente del Trentino Maurizio Fugat- ti. Il Trentino ha un indice Rt di O,69 e un'incidenza pari a 120.