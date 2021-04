22.22 Scuola, dal 19 quasi 7 mln in presenza Da lunedì prossimo saranno 6 milioni e 850 mila gli alunni presenti a scuola sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie. In pratica, 291 mila in più di questa settimana, tutti della Campania che è uscita dalla zona rossa. Restano in zona rossa Puglia, Sardegna e Val d'Aosta con 390 mila alunni in Dad, secondo i calcoli di Tuttoscuola. In tutto saranno quasi un milione e 657mila quelli ancora a casa in Dad la prossima settimana.Con l'80,5% di alun- ni in presenza si ritorna a febbraio scorso,quando si è sfiorata quota 7mln.