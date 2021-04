22.54 Anticipo serie A, Cagliari-Parma 4-3 Pirotecnica vittoria 4-3 del Cagliari sul Parma nella sfida salvezza della 'Sardegna Arena'. I sardi acciuffano 3 punti nel recupero e tornano al succes- so dopo quattro ko di fila.I ducali, in vantaggio fino al 91', vedono sfumare il sorpasso al terz'ultimo posto Parma in vantaggio al 5' con Pezzella su azione d'angolo. Raddoppio di Kucka al 31' su sponda di Cornelius. Reazione Cagliari che frutta il gol di testa di Pavoletti (39').Man al 59' cala il tris ducale. La riapre Marin (66'), poi Pe- reiro (91') e Cerri (94') la ribaltano.