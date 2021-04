17.20 Formula 1, Verstappen trionfa a Imola Max Verstappen (Red Bull) vince a Imola con una gara di testa. Battuto il cam- pione del mondo Hamilton (Mercedes), 3° Norris (McLaren).Ferrari quarta e quin- ta con Leclerc e Sainz. Gp dell'Emilia Romagna con pioggia e tanti incidenti. Contatto Verstappen-Hamilton in parten- za e olandese avanti, poi subito safety car per l'uscita di Latifi. Smette di piovere e dai pit stop si rientra con Verstappen davanti a Hamilton. Al 32° Al 32° giro incidente Russell-Bottas e nuova partenza dietro safety car. Ver- stappne vola in solitaria.