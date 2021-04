11.09 1°maggio, sindacati in luoghi simbolo Cgil,Cisl Uil hanno scelto di celebrare il 1°maggio organizzando,unitariamente, tre distinti eventi sindacali che si svolgeranno presso alcuni luoghi simbo- lo del mondo del lavoro nel Paese. Il segretario generale della Cgil, Lan- dini, sarà all'acciaieria Ast di Terni; il segretario generale della Cisl,Sbar- ra, sarà all'Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa in provincia di Roma; il segretario generale della Uil, Bombardieri,sarà davanti alla sede Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti. Lo annunciano in una nota.