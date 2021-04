18.40 Mafia, ai domiciliari fratello di Riina Esce dal carcere Gaetano Riina, fratel- lo del boss Totò Riina, che ora andrà in detenzione domiciliare in una loca- lità della Sicilia. La decisione è stata presa dal tribuna- le di sorveglianza di Torino che ha ac- colto l'istanza dei legali di Riina la quale evidenziava le cattive condizioni di salute del detenuto. Nato a Corleone 88 anni fa, Gaetano Ri- ina, è stato condannato per associazio- ne mafiosa ed era in carcere dal 2011.