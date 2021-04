14.14 Ecdc: Italia verso calo contagi e morti Il Centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) stima casi e decessi Covid in calo in Italia nelle prossime settimane. Nella previ- sione statistica Ecdc online da oggi, i casi dovrebbero passare da 103.366 del- la settimana 11-17 aprile a 78.220 in quella 9-15 maggio. I morti dovrebbero scendere da 2.753 a 1.835. L'Italia è quasi tutta in rosso, ma la Valle d'Aosta è in rosso scuro, mentre il Molise è da solo in arancione. Vaccinato in I dose il 21,3% di adulti.