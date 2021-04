17.58 Covid, 16.232 nuovi casi e 360 decessi Nelle ultime 24 ore sono stati 16.232 i nuovi casi (il giorno prima erano stati 13.884) e 360 i decessi, 4 in meno del giorno precedente. I tamponi sono stati 364.804,+15mila rispetto a ieri.Il tasso di positività risale dal 3,9% al 4,4%. 3.021 i pazienti in terapia intensiva, -55 da ieri, con 174 nuovi in gressi. Anche i ricoveri nei reparti sono -690. In Lombardia 2.509 nuovi casi, Campania 1.912, Puglia 1.895, Piemonte 1.646