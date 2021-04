21.54 Mafie nel turismo, giro affari 2,2mld "Il turismo in ginocchio per il Covid fa gola ai sodalizi criminali". A lan- ciare l'allarme รจ il presidente di De- moskopica, Rio, commentando i dati di una ricerca sulle infiltrazioni crimi- nali nel settore turistico. Il business illegale vale 2,2 miliardi, in mano soprattutto alla 'ndrangheta: 810 milioni. Al Sud il 38% degli intro- iti, poi Centro, Nord-Ovest e Nord-Est. Campania, Sicilia, Lazio, Calabria, Lombardia e Puglia le aree a maggior rischio di infiltrazione.