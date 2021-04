13.20 M5S:Rousseau fa politica,non più neutra Dopo l'annuncio dell'Ass.Rousseau della Cig motivata da debiti del M5S, arriva la replica del Movimento via Facebook. Le ultime scelte dell'associazione "e- videnziano la sua volontà di svolgere parte attiva e diretta nell'attività politica. Tale volontà è incompatibi- le con una gestione 'neutrale' degli strumenti che devono servire ad attuare la democrazia diretta nel Movimento. Il M5S ha pertanto avviato tutte le proce- dure per dotarsi degli strumenti digi- tali per assicurare la partecipazione degli iscritti ai processi decisionali"