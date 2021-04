15.32 Vaccini,Agenas: forte diversità Regioni C'è ancora forte diversità a livello regionale nella campagna di vaccinazio- ne anti-Covid.Tra gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose, si va dal 55% della Sicilia al 90% in Veneto. Nella fascia 70-79 anni, si va dall'11% della Basilicata al 57% di Bolzano. E'l'inda- gine della Scuola Superiore S.Anna di Pisa e Agenas (Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali). Umbria, Veneto, E.Romagna e Puglia le Regioni che hanno somministrato più do- si su quelle consegnate. Le ultime tre sono Calabria, Basilicata e Sicilia.