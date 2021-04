18.06 Contagi in calo, ma altre 342 vittime Sono 14.761 i nuovi contagi da Corona- virus in Italia, in diminuzione sui 16.232 precedenti. 315.700 i tamponi processati (-50mila). Il tasso di posi- tività sale leggermente al 4,7%. Ancora 342 vittime, anche se in calo sulle 360 di giovedì. Prosegue il calo nelle terapie intensive che scendono sotto 3mila: -42 nelle ultime 24 ore, ma 153 nuovi ingressi. I ricoveri ordi- nari scendono di 646 unità. 21.069 nuo- vi guariti,-6.653 attualmente positivi. In Lombardia 2.304 casi, in Campania 1.970 e in Puglia 1.692.