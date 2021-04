13.42 Due casi di variante indiana in Veneto Individuata anche in Veneto la variante indiana del Covid. Si tratta di due cittadini indiani, padre e figlia, che vivono a Bassano del Grappa. I due, probabilmente rientrati dall'In- dia,sono in isolamento fiduciario a ca- sa, con sintomi non gravi. Il presidente della Regione, Zaia, ha anche annunciato che ci sono altri due casi in valutazione. "Le varianti ormai sono migliaia, prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti e andiamo avanti".