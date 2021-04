23.00 Covid. Usa, Londra e Ue aiutano l'India Biden ha parlato con il premier indiano Modi e ha "promesso il suo supporto" al Paese colpito dal recente aumento dei casi,offrendo "assistenza di emergenza" compresi ossigeno e terapie. In India la nuova variante del virus suscita preoccupazione nel mondo. Anche il Regno Unito offre aiuti immediati. E la Commissione europea attiva il mecca- nismo di protezione civile. Dalla Fran- cia, in particolare,arrivano macchinari per produrre ossigeno. L'Oms invia per- sonale e materiale sanitario. Danno una mano anche Google e Microsoft.