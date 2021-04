7.45 Vaccini,Biden:saremo arsenale del mondo "Man mano che la nostra fornitura di vaccini cresce per soddisfare i nostri bisogni (...) diventeremo un arsenale di vaccini per altri Paesi,proprio come l'America era l'arsenale della democra- zia nella seconda guerra mondiale".Così il presidente Usa, Biden, al Congresso, rivendicando il successo della campagna vaccinale:220 mln di dosi in 100 giorni Poi i rapporti con Cina e Russia. Biden ha usato toni concilianti,chiedendo pe- rò a Pechino di rinunciare a "pratiche commerciali sleali", e a Putin "di ri- spondere delle sue azioni".