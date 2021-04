17.42 Lazio, inibizione a Lotito per 12 mesi Inflitti 12 mesi di inibizione al pre- sidente della Lazio Claudio Lotito.Per lui si profila la decadenza da consi- gliere federale e il suo futuro poli- tico-sportivo รจ a rischio. La Corte Federale d'Appello, riunita per esaminare il'caso' tamponi legato alla Lazio, ha accolto in parte il re- clamo proposto dalla Procura Federale rideterminando la sanzione e portandola da sette a dodici mesi, confermando le sanzioni di 12 mesi per i medici socia- li Pulcini e Rodia. Ammenda al club au- mentata da 150 a 200mila euro.