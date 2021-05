12.46 Israele,lutto nazionale per 45 vittime Bandiere a mezz'asta, cerimonie alla Knesset,in basi militari e ambasciate israeliane nel mondo:è lutto nazionale in Israele per la tragedia di Monte Me- ron dove tra giovedì e venerdì scorsi sono morti 45 ebrei ortodossi e oltre 150 sono rimasti feriti durante la fe- sta di Lag Ba'omer.Tra le vittime anche 12 tra minori e adolescenti. Concerti ed eventi sportivi posticipa- ti, ieri sera il comune di Tel Aviv si è illuminato con i colori della bandie- ra nazionale.Vicinanza al popolo israe- liano è stata espressa dal Papa.