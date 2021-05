19.32 Covid, Oms: scende numero casi mondiali I casi settimanali di Covid nel mondo registrano un calo per la prima volta da febbraio. E'quanto emerge dai dati Oms, secondo i quali circa la metà dei contagi globali si contano in India e Brasile. Nell'ul- ma settimana sono state registrate 5,69 milioni di infezioni, mentre in quella tra il 19 e il 25 aprile erano stati 5,73 milioni. A bilanciare il calo dei contagi però c'è il dato settimanale dei decessi legati alla malattia, che sono stati 93.000, rispetto agli 88.000 dei sette giorni precedenti.