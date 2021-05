18.47 Covid e guerre, fame per 155mln persone Nel 2020, l'emergenza cibo nel mondo tocca il record degli ultimi 5 anni:al- meno 155 milioni di persone sono state esposte al rischio di "insicurezza ali- mentare" acuta in 55 Paesi/territori. Il dato รจ in crescita di circa 20 mi- lioni rispetto al precedente,secondo il Rapporto annuale della Rete contro le crisi alimentari (agenzie Onu, Ue, or- ganismi governativi e Ong). La crisi causata dal Covid rappresenta la seconda causa dopo le guerre, sosti- tuendosi agli eventi climatici estremi.