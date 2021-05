20.08 Vax,Canada:sì Pfizer a bimbi 12-15 anni Dai 12 anni in su ci si potrà vaccinare contro il Covid-19 con le dosi prodotte dalla Pfizer-BioNtech. La novità accade in Canada. Le autorità sanitarie di Ottawa hanno autorizzato il via libera per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Il Canada diventa così il primo Paese al mondo ad approvare il vaccino per questa fascia di età. Finora era auto- rizzato per chi ha 16 anni in su. Il vaccino è "sicuro ed efficace" dopo aver eseguito una "revisione scientifi- ca rigorosa", dice il ministero.