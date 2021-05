23.18 Usa: sì alla revoca brevetti da vaccini Gli Usa sono favorevoli a rimuovere i brevetti dai vaccini anti covid. Quindi sì alla revoca delle protezioni della proprietà intellettuale. Così si so- stiene l'accelerazione di produzione e distribuzione delle dosi nel mondo. "E' una crisi sanitaria mondiale e le cir- costanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie". Così il rappresentante Usa per il com- mercio, Tai, precisando che Washington partecipa "attivamente" ai negoziati in corso al Wto, World Trade Organization, (Organizzazione mondiale del commercio)