7.00 Covid, in Usa 45.074 casi e 846 vittime Negli Usa si registrano 45.074 nuovi casi di contagio da Covid-19 e altre 846 vittime in 24 ore. Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza ha raggiunto quota 32 milioni 555.496, e quello dei decessi è salito a oltre 579.000. E' quanto si apprende dal bi- lancio della Johns Hopkins University. In continuo aumento contagi e morti nel mondo. Dall'inizio della pandemia sono stati accertati oltre 154,7 mln di casi e più di 3,2 mln di decessi.In Brasile, secondo Paese più colpito dopo gli Usa, il numero dei morti è salito a 414.399.