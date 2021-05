Ue:"Italia aveva ragione su intervento" "La nostra campagna vaccinale è un suc- cesso.Contano le ferme e crescenti con- segne agli europei e al mondo".Così la presidente della Commissione Ue nel discorso sullo Stato dell'Unione. Von der Leyen prosegue: "A oggi 200 mln di vaccini sono stati distribuiti in Ue Abbastanza per vaccinare almeno metà della popolazione adulta europea almeno una volta". Sulla proposta Usa di revo- care i brevetti dei vaccini: pronti a discutere le modalità.Ue "non progetta- ta per combattere pandemie,Italia le ha chiesto di intervenire e aveva ragione"