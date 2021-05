10.38 Bce:"Ripresa con vaccini,ma incertezza" Le vaccinazioni dovrebbero portare a un recupero dell'economia "nell'arco del 2021",ma il contesto resta di "elevata incertezza". Così la Bce,secondo cui"la tempistica dell'allentamento delle mi- sure di contenimento non è chiara e non si possono escludere ulteriori sviluppi avversi associati alla pandemia". Confermato "l'orientamento molto acco- modante della politica monetaria". L'acquisto di titoli con il programma anticrisi Pepp proseguirà "a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno".