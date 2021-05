23.30 Vaccini, prima dose a 87% over 80 E' salita all'87% la quota degli over 80 (4.532.890 in tutto) vaccinati con la prima dose di farmaco anti-Covid, mentre ha completato il ciclo il 72%. Nella fascia d'età tra 70 e 79 anni (6.032.659) la prima iniezione è stata fatta dal 69%, la seconda dal 14%. Lo indica il monitoraggio settimanale del commissariato all'emergenza. In te- sta tra le regioni che hanno sommini- strato la prima dose agli ultra80enni c'è la Provincia di Trento (99%),segui- ta dal Veneto (98%).In coda Calabria (66%) e Sicilia (67%).