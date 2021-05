23.14 Razzo in caduta, 9 Regioni in allerta La Protezione Civile ha diramato un'al- lerta in merito al rientro incontrolla- to in atmosfera del razzo cinese "Lunga marcia 5B". Tre le traiettorie che po- trebbero coinvolgere l'Italia, interes- sando porzioni di 9 regioni del centro- sud: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le previsioni di rientro -si legge nel- la nota- saranno soggette a continui aggiornamenti. Rientro previsto tra le 2.24 e le 8.24 di mattina del 9 maggio.