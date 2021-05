22.32 Astra: 76% dosi fatte,1,5 mln in frigo Delle 26mln 916.650 dosi di vaccino anti-Covid consegnate all'Italia ne sono state somministrate 23.349.402 (l'87%).Ne restano nei frigo 3.567.248. Di queste, circa 3 mln sono equamente divise tra Astrazeneca e Pfizer, che ha la più alta quota di somministrazione (92% delle dosi consegnate), mentre Astrazeneca è al 76%. Moderna è all'82% (su 2.217.900).La quota più bassa la fa registrare il monodose J&J, con il 46% di somministrazioni (su 336.800). Le maggiori quantità di Astrazeneca non utilizzate si hanno in Sicilia (52%).