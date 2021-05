3.46 New York, spari: ferita bimba di 4 anni Due donne e una bimba di quattro anni sono rimaste ferite in una sparatoria a New York, in Times Square, una delle piazze più famose del mondo. Secondo la polizia, la sparatoria è scoppiata dopo che un uomo, che stava litigando con altre tre persone, ha estratto una pistola e ha cominciato a sparare tra la folla del sabato sera, intorno alle 17 (le 23 in Italia). Nes- suno dei tre feriti è collegato alle 4 persone che si stavano affrontando. La bimba di 4 anni è stata colpita alla gamba ed è stata subito operata.