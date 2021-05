15.00 Lazio, il richiamo Pfizer a 5 settimane "A partire dal 17 maggio,saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 sett- mane, ossia 35 giorni".Lo rende noto l' Unità di crisi Covid della Regione La- zio. Gli interessati verranno avvisati via sms e l'allungamento, "recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico e della Struttura Commissa- riale, consentirà un aumento della pla- tea delle prime dosi di Pfizer a parti- re già dal mese in corso,aumentando co- sì la copertura della popolazione".Nes- suna modifica per gli altri vaccini.