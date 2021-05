23.00 Bufera sui Golden Globe,Nbc li 'oscura' La Tv americana Nbc non trasmetterà, come tradizione, la cerimonia dei Gol- den Globe 2022. Così dopo le polemiche relative alla scarsa inclusività e alla trasparenza della Hollywood Foreign Press Association,che ogni anno assegna i premi per film e televisione. Da Scarlett Johansson a Mark Ruffalo, Hollywood si è ribellata al board dei Golden Globe, accusato di essere crip- tico, discriminatorio e non avere afro- americani nella giuria. Il Golden Globe è il secondo premio più importante nel mondo del cinema dopo gli Oscar.