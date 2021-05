11.32 Terzo matrimonio per Messner a 77 anni Reinhold Messner si sposa per la terza volta. Il re degli Ottomila, 77 anni, e la sua compagna Diane Schumacher, 35 anni più giovane di lui, convoleranno a nozze in questo mese, con una cerimonia in gran segreto e ristretta all'ambito familiare. Le pubblicazioni sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes. "E' un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo", commenta Messner. Anche il secondo matrimonio, nel 2009, si celebrò in segreto. L'alpinista bef- fò la stampa anticipando le nozze.