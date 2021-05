10.44 Droga in Sicilia, decine di arresti Operazione antidroga della polizia di Stato. Eseguiti decine di arresti. In manette numerose persone dedite ad ap- provvigionamento e smercio di cocaina. Le indagini degli agenti del commissa- riato di Partinico hanno permesso di accertare come l'organizzazione gestis- se direttamente l'approvvigionamento con carichi di diversi chili,la distri- buzione ai referenti delle piazze di spaccio e la vendita al dettaglio della droga, in tutta la zona nord della pro- vincia di Palermo e nel Trapanese.