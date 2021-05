7.46 Covid,quasi 164 Mln i contagi nel mondo I casi di contagio da coronavirus ac- certati nel mondo dall'inizio della pandemia hanno quasi raggiunto la so- glia dei 164 milioni. Lo si apprende dall'ultimo conteggio pubblicato dal Corriere della Sera. Quasi 3,4 mln i morti. In totale somministrati oltre un miliardo e mezzo di vaccini. Gli Usa sono il Paese più colpito in termini assoluti, con oltre 32,9 mln di casi e 587.203 morti. Segue il Brasile che conta 439.050 decessi. E in India è record di morti: oltre 4.500 in 24 ore, il che porta il totale a 267.334.