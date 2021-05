20.10 Lazio, vaccini in farmacia dal 1 giugno Nel Lazio le somministrazioni per i vaccini in farmacia inizieranno il pri- mo giugno. Si accede alla farmacia prescelta con le prenotazioni sul portale della Regione Lazio che saranno aperte dal 24 maggio. Nelle farmacie verrĂ somministrato il vaccino Johnson & Johnson, che prevede una sola dose.