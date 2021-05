15.28 Vaccini,Ue:1 mld per produzione Africa "Contro la pandemia dobbiamo agire ora e in tutto il mondo",dice la presidente della Commissione Ue von der Leyen al Global Health Summit a Roma. "Il mondo è stato preso alla sprovvista dal Covid e la Dichiarazione di Roma dovrà inviare un messaggio chiaro: re- stare uniti per affrontare future emer- genze",aggiunge.La Ue lancia un'inizia- tiva per la produzione di vaccini in Africa con 1 miliardo d'investimenti.