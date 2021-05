22.40 Anticipi Serie A: vincono Samp e Genoa Tre gli anticipi alla vigilia delle de- cisive sfide in chiave Champions dell' ultimo turno di Serie A. Vittorie per Sampdoria (3-0 al Parma) e Genoa (1-0 a Cagliari), pari in Crotone-Fiorentina. A Marassi doriani avanti nel 1° tempo coi gol di Quagliarella (20') e Colley (44'). Al 64' Gabbiadini firma il tris. Alla Sardegna Arena,subito palo di Joao Pedro (4'). Poi al 15' vantaggio Genoa di Shomurodov. Espulso Behrami (83'). Allo 'Scida' di Crotone finisce 0-0 tra calabresi e Fiorentina:da segnalare so- lo la traversa di Messias al 49'.