8.01 Covid, ipotesi zone bianche rafforzate Una zona bianca 'rafforzata' con copri- fuoco alle 24 e altre restrizioni alla movida, per evitare una retrocessione nel caso in cui l'incidenza dei contagi Covid risalisse: è una delle ipotesi attese oggi sul tavolo della Conferenza delle regioni. Il governatore veneto Zaia non cede sui vaccini ai turisti e punta a farli a metà agosto. La Sicilia da oggi immu- nizza i maturandi.Il green pass sanita- rio europeo"sarà pronto a metà giugno", dice Draghi. Oggi a Bruxelles udienza nella causa dell'Ue contro AstraZeneca.