12.55 Migranti,Viminale:far sentire voce a Ue "Draghi è andato a parlare in Europa. Aver messo su tavolo dell'Ue il proble- ma delle migrazioni è importante,occor- re far sentire la nostra voce". Così la la ministra dell'Interno Lamorgese. "Ci deve essere una migrazione sosteni- bile e umana con regole", aggiunge."Ba- sterebbe che ci sia una ricollocazione facoltativa,ma con quote obbligatorie". Interviene poi sulle infiltrazioni ma- fiose nell'economia."La ripresa può av- venire solo nella legalità", quindi "controlli antimafia sui ristori" e sulle risorse in arrivo sui territori.