19.10 Cirio: Mottarone, tragedia abominevole L'incidente della funivia del Mottarone in cui sono morte quattordici persone, tra cui due bambini,è "inaccettabile, abominevole". E' "al di fuori del com- prensibile, dell'umano" che si possa "mettere a rischio la vita delle perso- ne per un fattore economico". Così il governatore del Piemonte,Alber- to Cirio,commenta gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'incidente della funivia del Mottarone che secondo la relazione degli uffici,letta nei giorni scorsi in Consiglio regionale,è di pro- prietà comunale non regionale.