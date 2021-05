9.20 Covid, Rt Italia ancora in calo: 0,72 L'indice Rt in Italia è ancora in calo, per la terza settimana consecutiva, e si attesta a 0,72 contro lo 0,78 della scorsa settimana. E' quanto emerge dal- la riunione della Cabina di regia tra ministero della Salute Iss e Regioni. Da lunedì, per la prima volta da quando a novembre quando fu introdotto il si- stema a colori, ci saranno tre regioni in bianco: Friuli Venezia Giulia, Moli- se e Sardegna. Stop alle restrizioni, restano mascherina e distanziamento. Vaccini: il commissario Figliuolo apre a somministrazione in discoteca.