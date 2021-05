11.45 Funivia, domani giornata lutto Piemonte Giornata di lutto, domani, in tutto il Piemonte per le 14 vittime della trage- dia della funivia del Mottarone. "Nulla può lenire il dolore,ma sentiamo il bisogno di ricordare in un modo so- lenne coloro che hanno perso la vita in questa follia. Il Piemonte si stringe alle loro famiglie e al piccolo Eitan", scrive il governatore Cirio, che invita a osservare domani alle 12 un minuto di silenzio. Negli Uffici regionali esposte bandiere a mezz'asta.