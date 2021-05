20.47 Operaio muore in fonderia nel Bresciano Un operaio di 54 anni è morto sul lavo- ro in una fonderia a Torbole Casaglia, nel Bresciano. Il lavoratore è precipitato da oltre 10 metri in una botola che si è aperta im- provvisamente mentre stava ripulendo un condotto. A lanciare l'allarme i colle- ghi della vittima, ma l'operaio è morto sul colpo. Sull'accaduto sono interve- nuti i sindacati regionali. Cgil, Cisl e Uil della Lombardia chiedono azioni per la prevenzione degli infortuni. "Servono 800 ispettori per effettuare i controlli" dice la Cgil.