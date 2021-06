10.40 Casellati:festa ci ricorda strada fatta "La Festa della Repubblica è il com- pleanno della nostra amata Italia", "ci ricorda da dove veniamo. Quanto abbiamo lottato per essere un Paese libero, de- mocratico, aperto al mondo. Come siamo usciti da una storia di devastazioni e macerie stretti attorno al nostro tri- colore.Grazie al coraggio e alla deter- minazione delle madri e dei padri della nostra Repubblica. Ci siamo regalati la Costituzione più bella al mondo". Così il videomessaggio della presidente del Senato Casellati,presente oggi alla cerimonia all'Altare della Patria.