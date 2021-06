16.45 Covid,Onu: in povertà 100mln lavoratori La pandemia ha ridotto in povertà oltre 100 milioni di lavoratori nel mondo. E' l'allarme lanciato dall'Onu. "Cinque anni di progressi verso l'eliminazione dell'impoverimento del lavoro sono sta- ti annullati" per la diminuzione delle ore e la scomparsa di impieghi di qua- lità". E un rapporto dell'Organizzazio- ne Internazionale del Lavoro spiega infatti che rispetto al 2019, oltre 108 milioni di lavoratori in più in tutto il mondo sono stati classificati come poveri o estremamente poveri.