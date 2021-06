17.51 Covid, 2.897 nuovi contagi e 62 vittime Sono 2.897 i nuovi casi di Cornavirus in Italia, 2.483 i precedenti, a fronte di 226mila tamponi processati (+5mila). Il tasso di positività è dell'1,2%, stabile rispetto all'1,1% di martedì. 62 i decessi nelle ultime 24 ore (93 i precedenti),126.283 da inizio pandemia. Prosegue il calo dei ricoveri: -334 nei reparti ordinari, -56 in terapia inten- siva con 33 nuovi ingressi. 18.535 nuo- vi guariti,-15.701 attualmente positivi In Lombardia 519 casi, in Campania 388 e in Sicilia 289